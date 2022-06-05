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Тренер Джоковича: «Я повністю впевнений, що Новак буде готовий до Wimbledon»

Горан Іванішевіч, розповів, що серб, швидше за все, пропустить всі турніри перед Grand Slam
Теніс Grand Slam
14:30
Тренер Джоковича: «Я повністю впевнений, що Новак буде готовий до Wimbledon»

Горан Іванішевіч, тренер першої ракетки світу Новака Джоковича, розповів, що його підопічний, швидше за все, пропустить всі турніри перед Wimbledon.

Тренера цитує портал Tennis Majors:

«Швидше за все, немає. Ще подивимося, але зараз для Новака найголовніше - це відновитися морально. Як я вже говорив раніше, Новак - геній з мисленням, відмінним від більшості з нас. Незважаючи на те що йому зазвичай необхідно менше часу, щоб прийти в себе, воно все-таки йому потрібно. У минулому він долав важкі поразки, і я повністю впевнений, що він буде готовий до Wimbledon».

Новак Джокович втратить першу сходинку рейтингу АТР за підсумками Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович Горан Іванішевіч

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