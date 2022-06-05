Джокович втратить перший рядок рейтингу АТР за підсумками Roland Garros
Тренер Джоковича: «Я повністю впевнений, що Новак буде готовий до Wimbledon»
Горан Іванішевіч, розповів, що серб, швидше за все, пропустить всі турніри перед Grand Slam
14:30
Горан Іванішевіч, тренер першої ракетки світу Новака Джоковича, розповів, що його підопічний, швидше за все, пропустить всі турніри перед Wimbledon.
Тренера цитує портал Tennis Majors:
«Швидше за все, немає. Ще подивимося, але зараз для Новака найголовніше - це відновитися морально. Як я вже говорив раніше, Новак - геній з мисленням, відмінним від більшості з нас. Незважаючи на те що йому зазвичай необхідно менше часу, щоб прийти в себе, воно все-таки йому потрібно. У минулому він долав важкі поразки, і я повністю впевнений, що він буде готовий до Wimbledon».
Новак Джокович втратить першу сходинку рейтингу АТР за підсумками Roland Garros.
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