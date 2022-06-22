Тоні Надаль: «Рафаель буде одним з фаворитів на Wimbledon»
Тренер Надаля: «Прямо зараз Рафаель єдиний, хто може виграти календарний Grand Slam»
Карлос Мойя розповів про цілі іспанця в 2022 році
21:10
Карлос Мойя, тренер четвертої ракетки світу Рафаеля Надаля, розповів про цілі іспанця виграти календарний Grand Slam в 2022 році.
Тренера цитує портал Eurosport:
«Це реалістична мета, прямо зараз він єдиний, хто може досягти її в цьому році. Вперше в своїй кар'єрі він в змозі добитися цього, але ми бачимо це як щось далеке. Він пройшов тільки півдорозі.
Ми повинні поступово рухатися до цієї мети, однак це не першорядне завдання, хоча ми не збираємося відмовлятися від неї».
Рафаель Надаль підтвердив, що має намір зіграти на Wimbledon.
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