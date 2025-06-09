Алькарас – наймолодший тенісист після Надаля, який двічі поспіль виграв Roland Garros

Володимир Кириченко

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас виграв Roland Garros, здолавши у фіналі першу ракетку світу з Італії Янніка Сіннера – 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2).

22-річний Алькарас став наймолодшим тенісистом після Рафаеля Надаля, який виграв цей турнір двічі поспіль. Надаль вигравав у 2005 і 2006 роках, коли йому було 19 і 20 років.

Іспанець став лише третім тенісистом у Відкриту еру, який вигравав турнір Великого шолома після того, як врятував матчболи. До цього це вдавалося лише Гастону Гаудіо (Ролан Гаррос-2004) та Новаку Джоковичу (Wimbledon-2019).

Це п’ятий титул Шолома для Алькараса і другий на Відкритому чемпіонаті Франції. У 22 роки він уже має два титули в Парижі, два на Wimbledon й один на US Open.

Нагадаємо, Алькарас та Сіннер провели найдовший фінал в історії Roland Garros.