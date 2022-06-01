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«Це мій дім». Олександр Долгополов міг спокійно сидіти за кордоном, та повернувся захищати Україну

В Туреччині тенісист опановував зброю, щоб бути до всього готовим
Теніс ATP
19:07
«Це мій дім». Олександр Долгополов міг спокійно сидіти за кордоном, та повернувся захищати Україну
Фото: btu.org.ua

Екс-тринадцята ракетка світу Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» пояснив, чому не став відсиджуватися за кордоном після повномасштабного вторгнення росії на територію України:

Дивіться. Як ви пам’ятаєте була напружена ситуація. Тому я розмірковував, що буде, якщо почнеться війна. Я не військовий, тому я не йду першим у бій, це 100 процентів. Буде велика паніка, я буду хвилюватися за свою родину – сестру, маму, жінок. І усе це ми бачили в перші дні, і я вважав, що я буду корисним у соцмережах, бо в мене велика кількість підписників – іноземці. І в перші дні війни, як я бачив, не розуміли, що коїться, у них не було достатньо інформації. Тому я вирішив виїхати та чекати, що буде далі.

Коли війна вже почалася, ми зрозуміли, що коїться, якого це масштабу. Перші дні я якось займався соцмережами, 23 години дивився новини. А потім я почав тренуватися, вважав, що свою маленьку частинку я зможу внести якось і тому, що я популярний спортсмен, повернутися додому, показати приклад. Армії потрібен якийсь моральний дух, я вважаю, що кожен, хто тут залишився, висловлювався, допомагав як міг, – це для армії дуже важливо. Тому ми усі як одне ціле, допомагаємо.

Я спостерігав, як країна бореться. Усі, з мала до велика. Від армії до керівництва, звичайних людей, спортсменів. Тому чому я повинен бути десь за кордоном. Це мій дім і я вважав, що потрібно повертатися. Так, звісно, це не було легке рішення, тому що в мене немає досвіду зі зброєю. Я ніколи цього не робив, не знав, що буде далі. Бо коли я повертався, були, мабуть, найзапекліші бої під Києвом. Було непросто сюди заїхати. Я не знав, повернуся я прямо у бій, що буде далі.

Долгополов розповів, що змушує його радіти в такі важкі часи.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Долгополов війна

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