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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії

Обидві тенісистки програли на старті кваліфікації
Теніс WTA
08 жовтня 19:34
Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії
українські тенісистки Катерина Байндль і Леся Цуренко завершили виступи на турнірі WTA в румунському Клуж-Напока.

На старті кваліфікації Байндль в трьох сетах програла представниці Бельгії Ісалін Бонавентюрі. Зустріч тривала 2 години і 29 хвилин – 7:6 (3), 4:6, 4:6. 

Також вибула з турніру Цуренко. Українка програла в двох сетах  анні блінковій – 2:6, 5:7.

У другому сеті Цуренко не втримала перевага, ведучи з рахунком 4:2. Леся вперше з червня взяла участь в кваліфікації. Тоді вона на турнірі WTA 500 в Ітсборне дійшла до чвертьфіналу.

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Денис Сєдашов
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Катерина Байндль (Козлова) Леся Цуренко

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