Цуренко, Ястремська та Байндль зіграють у кваліфікації турніру у Румунії
Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії
Обидві тенісистки програли на старті кваліфікації
На старті кваліфікації Байндль в трьох сетах програла представниці Бельгії Ісалін Бонавентюрі. Зустріч тривала 2 години і 29 хвилин – 7:6 (3), 4:6, 4:6.
Також вибула з турніру Цуренко. Українка програла в двох сетах анні блінковій – 2:6, 5:7.
У другому сеті Цуренко не втримала перевага, ведучи з рахунком 4:2. Леся вперше з червня взяла участь в кваліфікації. Тоді вона на турнірі WTA 500 в Ітсборне дійшла до чвертьфіналу.
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