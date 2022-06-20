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Цуренко на змаганнях в Істборні виграла третій матч поспіль

Українка в двох сетах впоралася з Осоріо, яка майже вдвічі вище в рейтингу
Теніс WTA
15:31
Цуренко на змаганнях в Істборні виграла третій матч поспіль
Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко (WTA, 114) продовжила переможну ходу на трав’яному турнірі серії WTA250 в Істборні, Велика Британія. Українка на старті основної сітки переграла Камілу Осоріо (WTA, 61) 7:5, 7:6 (2).

За трохи більше двох годин Леся реалізувала 7 брейк-поінтів з чотирнадцяти. Колумбійка припустилася 5 «подвійних» та виграла 6 геймів на подачу суперниці. Тенісистки вперше зустрілися на корті.

Нагадаємо, що розлючені росіяни докучають Цуренко в соцмережах.

Олег Шумейко-молодший
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Леся Цуренко

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