Цуренко на змаганнях в Істборні виграла третій матч поспіль
Цуренко несподівано засмутила Рибакіну в другому раунді турніру WTA в Істборні
Українська тенісистка в трьох сетах розібралася з представницею Казахстану
Леся Цуренко / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Леся Цуренко (WTA, 114) з рахунком 1:6, 7:5, 6:3 у другому раунді турніру в Істборні (Великобританія) сенсаційно обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну (WTA, 21).
Матч тривав 2 години 16 хвилин. За цей час Леся оформила один ейс, реалізувала три брейк-пойнта і допустила стільки ж подвійних помилок. У свою чергу, Олена встигла зробити дев'ять ейсів і три брейка, вісім разів помилившись при подачі.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Цуренко на турнірі в Істборні стане полька Магда Лінетт.
Раніше українка Марта Костюк у другому раунді обіграла титуловану чешку Барбору Крейчікову (4: 6, 6: 3, 6: 4).
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