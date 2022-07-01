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Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня

5 представниць України сьогодні вийдуть на корт
Теніс Grand Slam
11:44
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Фото: j48tennis.net

Сьогодні, 1 липня, на корти Wimbledon вийдуть 5 українок.

Леся Цуренко залишилася єдиною представницею України в одиночній сітці. Леся першим запуском зіграє з Юле Німаєр. Початок – приблизно о 13:00.

Також першим запуском вийду на корт Надія Кіченок, яка в парі з Ралукою Олару буде протистояти Алісії Барнетт та Олівії Ніколлс, а також Марта Костюк, яка в дуеті з Терезою Мартінцовою, які зайдуться з Габріелою Дабровскі та Джуліаною Олмос.

Другим запуском вчорашній матч завершать Даяна Ястремська та Далма Галфі, які наразі поступаються Белінді Бенчич та Сторм Сандерс 2:6, 4:3.

Останнім на корт з «синьо-жовтих» вийде Людмила Кіченок, яка в дуеті з Рафаелєм Матосом зіграє проти Беатріс Аддад Майї та Бруно Соарес.

Ангеліна Калініна розповіла про підтримку України від олімпійської чемпіонки.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Леся Цуренко Даяна Ястремская Марта Костюк Людмила Кіченок Надія Кіченок

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