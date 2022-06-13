Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Українка змогла забрати у титулованої румунки лише 5 геймів
Леся Цуренко / Фото - gettyimages.comУкраїнська тенісистка Леся Цуренко (№116 WTA) з рахунком 1:6, 4:6 програла екс-першій ракетці світу Сімоні Халеп (№20 WTA) в першому раунді турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Цуренко оформила один ейс і допустила одну подвійну помилку.
Відзначимо, що українка програла всі 8 офіційних зустрічей з титулованою румункою.
Напередодні WTA оновила рейтинг жіночого Тура. Цуренко в ньому знаходиться на 116-му рядку.
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