Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
19:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі

Українка змогла забрати у титулованої румунки лише 5 геймів
Теніс WTA
18:13
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Леся Цуренко / Фото - gettyimages.com
Українська тенісистка Леся Цуренко (№116 WTA) з рахунком 1:6, 4:6 програла екс-першій ракетці світу Сімоні Халеп (№20 WTA) в першому раунді турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).

Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Цуренко оформила один ейс і допустила одну подвійну помилку.

Відзначимо, що українка програла всі 8 офіційних зустрічей з титулованою румункою.

Напередодні WTA оновила рейтинг жіночого Тура. Цуренко в ньому знаходиться на 116-му рядку.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Леся Цуренко Симона Халеп Бірмінгем (WTA)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Теніс WTA
12 червня 16:53
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації турніру в Бірмінгемі
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації турніру в Бірмінгемі
Теніс WTA
11 червня 20:25
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Тема дня
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Інші
10 червня 23:18
3
Цуренко - в десяточку!
Ексклюзив Цуренко - в десяточку!
Теніс Grand Slam
29 травня 21:00
Халеп у впертій боротьбі вийшла до другого раунду Roland Garros
Халеп у впертій боротьбі вийшла до другого раунду Roland Garros
Теніс Grand Slam
24 травня 22:51
Цуренко: «Чи бачила я, що Швьонтек грала з синьо-жовтою стрічкою? Так, я дуже ціную цю підтримку»
Цуренко: «Чи бачила я, що Швьонтек грала з синьо-жовтою стрічкою? Так, я дуже ціную цю підтримку»
Теніс Grand Slam
24 травня 10:51

Новини: Теніс

Олімпійська чемпіонка Ріо завершила кар'єру
Олімпійська чемпіонка Ріо завершила кар'єру
WTA
19:55
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
WTA
18:13
Калініна не змогла здолати росіянку касаткіну в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні
Калініна не змогла здолати росіянку касаткіну в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні
WTA
14:49
Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»
Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»
ATP
12:53
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
WTA
11:52
Хаддад Майя обіграла Ріске і вперше в кар'єрі виграла титул WTA
Хаддад Майя обіграла Ріске і вперше в кар'єрі виграла титул WTA
WTA
12 червня 22:23
Берреттіні обіграв екс-першу ракетку світу і став чемпіоном турніру в Штутгарті
Берреттіні обіграв екс-першу ракетку світу і став чемпіоном турніру в Штутгарті
ATP
12 червня 21:25
Марченко упустив перемогу в першому раунді кваліфікації турніру в Великобританії
Марченко упустив перемогу в першому раунді кваліфікації турніру в Великобританії
ATP
12 червня 17:49
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
WTA
12 червня 16:53
Всі новини

Популярні новини

Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 червня 19:34
Всі новини