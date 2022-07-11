«Терпіти та мовчати вже немає змоги». Цуренко роз’яснила ситуацію з конфліктом в українському тенісі
Цуренко повернулася в топ-100, Костюк – нову третя ракетка України
Калініна втратила 5 позицій в рейтинг-листі
Фото: j48tennis.net
WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.
Місце в топ-10 втратила Кароліна Плішкова, яка відкотилася на 15 позицію в рейтинг-листі.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 5 місць. Марта Костюк знову стала третьою ракеткою України, а Леся Цуренко повернулася в першу сотню найкращих гравчинь світу.
Цуренко детально розповіла про конфлікт в українському тенісі.