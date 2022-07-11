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Цуренко повернулася в топ-100, Костюк – нову третя ракетка України

Калініна втратила 5 позицій в рейтинг-листі
Теніс WTA
12:05
Цуренко повернулася в топ-100, Костюк – нову третя ракетка України
Фото: j48tennis.net

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

Місце в топ-10 втратила Кароліна Плішкова, яка відкотилася на 15 позицію в рейтинг-листі.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 5 місць. Марта Костюк знову стала третьою ракеткою України, а Леся Цуренко повернулася в першу сотню найкращих гравчинь світу.

Цуренко детально розповіла про конфлікт в українському тенісі.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Леся Цуренко Кароліна Плішкова Ангеліна Калініна

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