«Терпіти та мовчати вже немає змоги». Цуренко роз’яснила ситуацію з конфліктом в українському тенісі

Колишня перша ракетка України Леся Цуренко роз’яснила, чому вона разом з Еліною Світоліною, Мартою Костюк, сестрами Людмилою та Надією Кіченок, Іллею Марченком та Сергієм Стаховським вимагає відставки віце-президента Федерації тенісу України Євгена Зукіна:

Лист був відправлений приватно організаціям, яких безпосередньо стосується це питання. Жодного розголошення змісту цього листа, зі сторони підписантів, не було. Також був розповсюджений прес-реліз стосовно цієї ініціативи (створення та відправлення листа-звернення), що надав інформацію суспільству.

Давайте будемо відвертими… я кщо 7 топових гравців, які захищали, захищають і будуть захищати свою країну і федерацію на найпрестижніших змаганнях, відправляють лист з вимогою зміщення з посади певної особи, то на це точно є причини. Якщо це відбувається саме зараз, в часи коли в країні іде війна і дуже тяжкі часи, і ці гравці активно допомагають та підтримують на всіх фронтах, де тільки можуть, Україну, то скоріш за все терпіти та мовчати вже немає змоги.

За захистом та допомогою у вирішенні такого серйозного питання (зміщення з посади) ми звернулись в першу чергу до нашої федерації. Бо саме федерація має бути зацікавлена в гармонійному та всебічному розвитку тенісу в державі. Саме федерація має вирішувати внутрішні протиріччя між функціонерами та спортсменами, що прославляють країну. Для гравців, федерація-це основний захисник у відстоюванні прав та вирішенні конфліктів.

Ми відправили лист… вчора отримали відповідь…Не буду вдаватись в подробиці, але суть така – «ми порадились, провели розслідування та не знайшли порушень з боку Зукіна». І знаєте, нас це дуже здивувало… Бо після того як федерація отримала наш лист, ніхто не зв’язувався з нами, не питав в чому причина такої вимоги, не потребував аргументів та фактів, не просив пред’явити докази.

Тобто за нашим зверненням провели розслідування, не вислухавши сторону, яка є ініціатором всієї ситуації.

То в нас виникає цілком логічне запитання – Стаховський, Костюк, Марченко, сестри Кіченок, Цуренко, Світоліна це пусте місце в тенісі України, на яких можна не зважати? Чи можливо ми зробили для українського тенісу не достатньо, щоб бути хоча б банально почутими?

Крім того, в публічному просторі перекручується факт того, що наші вимоги стосуються лише конкретного посадовця, а не федерації в цілому. Скоріш за все така трактовка та підміна фактів комусь вигідна.

І маленька ремарка…

Стосовно «виходу в публічне медіа поле та внесення розколу до національної команди» – після крайнього Кубку Федерації, 18.04.2022 саме пан Зукін першим вийшов в публічне поле і дав інтерв’ю, у якому піддав сумнівам травми Світоліної та Костюк, а також зазначив що легко бути патріотами в інстаграм. В своєму інтерв’ю Зукін дає зрозуміти, що ті хто грав саме в цьому Кубку Федерації молодці, а решта погані…

Тож в публічний простір внутрішні протиріччя і непорозуміння виносить саме пан Зукін. Наш прес-реліз був опублікований через те, що довгий час ми також не могли отримати аудієнції у президента федерації для вирішення протиріч і нагальних проблем у комунікації з Зукіним».