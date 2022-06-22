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Цуренко: «Зараз кожен турнір на вагу золота. Мінімум 10% гонорару відправляю волонтерам»

Українка пробилася в друге коло в Істборні
Теніс WTA
10:11
Цуренко: «Зараз кожен турнір на вагу золота. Мінімум 10% гонорару відправляю волонтерам»

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла в друге коло турніру WTA 500 в Істборні. І зізналася, що на кожному турнірі заробляє для допомоги співвітчизникам, які постраждали від війни:

«Зараз кожен турнір на вагу золота. Кожен турнір я сприймаю як дуже важливий. Сподіваюсь, що ця тенденція скоро зміниться. Причиною тому є лікоть, і кожен турнір, який мені вдається грати без болю це дуже позитивний і щасливий момент і я намагаюсь взяти від цього максимум. Тут дійсно в мене є можливість покращити свій рейтинг, а на Wimbledon є можливість, скажімо, заробити грошей, бо останні 3 роки мені також не вдавалося. Очки в пріорітеті, я дивлюся на основу US Open. Гарний виступ тут дозволить мені наблизитись до моєї основної цілі – це бути в основній сітці в США, тому, так Істборн важливіший для очків і кількості матчів, а Wimbledon буде більш важливий в плані заробітку.

Тим більше, що я зараз для себе взяла за правило, що я дуже багато витрачаю грошей для допомоги тим людям, які волонтерять, або коли комусь щось треба для потреб пов'язаних із війною. І для себе я взяла як за правило, що мінімум 10% я витрачаю на такі цілі. Скажу чесно, що виходить віддавати більше, але мінімум 10% від зароблених грошей на кожному турнірі йде від мене на якісь різні благодійні цілі».

В друге коло в Істборні також вийшла Марта Костюк, що назвала свою перемогу особливою, а також Ангеліна Калініна.

Джерело: btu.org.ua Сергій Лук'яненко
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Теги

Леся Цуренко Істборн (WTA)

Коментарі 1

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22 червня 2022р. 11:25
Леся молодець,красуня!
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