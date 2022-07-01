Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:20
Честь дракона. Художній фільм
18:15
Пресконференція до бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа. Велика Британія

Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon

Леся була останньою представницею України в одиночному розряді на британському мейджорі
Теніс Grand Slam
15:53
Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon
Леся Цуренко / Фото - Facebook
Українська тенісистка Леся Цуренко (№ 101 WTA) з рахунком 4:6, 6:3, 3:6 програла німкені Юлі Німайєр (№ 97 WTA) в третьому раунді Wimbledon-2022. 

Матч тривав 2 години 5 хвилин. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 10/19 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що Цуренко вперше з 2019 року зіграла в третьому колі турніру Великого шолома. Вона була останньою представницею України в одиночному розряді на Wimbledon-2022.

Нагадаємо, що в другому раунді Леся обіграла співвітчизницю Ангеліну Калініну (3:6, 6:4, 6:3).

Раніше Калініна висловилася про свій виступ на Wimbledon-2022.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Леся Цуренко Wimbledon

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Теніс Grand Slam
17:24
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Теніс Grand Slam
16:21
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Теніс Grand Slam
11:44
Удар Калініної потрапив в число кращих третього ігрового дня Wimbledon-2022
Удар Калініної потрапив в число кращих третього ігрового дня Wimbledon-2022
Теніс Grand Slam
30 червня 14:54
Цуренко: «Для мене мовчання – знак...Нічого доброго... Я то думала, у мене багато друзів в Турі, особливо росіян та білорусів»
Цуренко: «Для мене мовчання – знак...Нічого доброго... Я то думала, у мене багато друзів в Турі, особливо росіян та білорусів»
Теніс WTA
30 червня 13:54
Калініна: «Ми молимося за мир, але я навіть уявити не можу, коли б ми могли повернутися додому»
Калініна: «Ми молимося за мир, але я навіть уявити не можу, коли б ми могли повернутися додому»
Теніс Grand Slam
30 червня 09:50

Новини: Теніс

Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Grand Slam
17:24
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Grand Slam
16:21
Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon
Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon
Grand Slam
15:53
Калініна підбила підсумки виступу на Wimbledon
Калініна підбила підсумки виступу на Wimbledon
Grand Slam
13:15
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Grand Slam
11:44
Байндль пробилася в чвертьфінал турніру в Монпельє
Байндль пробилася в чвертьфінал турніру в Монпельє
WTA
30 червня 21:21
Калініна: «Олімпійська чемпіонка Бенчич повністю підтримує Україну»
Калініна: «Олімпійська чемпіонка Бенчич повністю підтримує Україну»
Grand Slam
30 червня 20:41
Людмила Кіченок з Остапенко вийшли в другий раунд Wimbledon
Людмила Кіченок з Остапенко вийшли в другий раунд Wimbledon
Grand Slam
30 червня 16:47
Удар Калініної потрапив в число кращих третього ігрового дня Wimbledon-2022
Удар Калініної потрапив в число кращих третього ігрового дня Wimbledon-2022
Grand Slam
30 червня 14:54
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини