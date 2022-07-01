Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon
Леся була останньою представницею України в одиночному розряді на британському мейджорі
15:53
Леся Цуренко / Фото - FacebookУкраїнська тенісистка Леся Цуренко (№ 101 WTA) з рахунком 4:6, 6:3, 3:6 програла німкені Юлі Німайєр (№ 97 WTA) в третьому раунді Wimbledon-2022.
Матч тривав 2 години 5 хвилин. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 10/19 брейк-пойнтів.
Відзначимо, що Цуренко вперше з 2019 року зіграла в третьому колі турніру Великого шолома. Вона була останньою представницею України в одиночному розряді на Wimbledon-2022.
Нагадаємо, що в другому раунді Леся обіграла співвітчизницю Ангеліну Калініну (3:6, 6:4, 6:3).
Раніше Калініна висловилася про свій виступ на Wimbledon-2022.
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