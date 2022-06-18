Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні

Українка розібралася з суперницею за годину

116-та ракетка світу Леся Цуренко пробилася у фінал кваліфікації трав’яного турніру WTA 500 в Істборні, Велика Британія.

У півфіналу відбору в основу українка обіграла австралійку Кімберлі Біррелл – 6:3, 6:1.

Матч продовжувався 1 годину і 12 хвилин. За цей час Цуренко 3 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки і реалізувала 6 брейк-поінтів. В свою чергу, її суперниця не здійснила жодного ейсу, здійснила 2 «подвійні» і виграла 2 гейми на прийомі.

За вихід в основу турніру Цуренко зіграє з переможницею матчу Уршула Радванська – Хізер Вотсон.

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