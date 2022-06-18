Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Україна. Пряма трансляція
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. Клагенфурт - Донбас

Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні

Українка розібралася з суперницею за годину
Теніс WTA
17:20
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні

116-та ракетка світу Леся Цуренко пробилася у фінал кваліфікації трав’яного турніру WTA 500 в Істборні, Велика Британія.

У півфіналу відбору в основу українка обіграла австралійку Кімберлі Біррелл – 6:3, 6:1.

Матч продовжувався 1 годину і 12 хвилин. За цей час Цуренко 3 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки і реалізувала 6 брейк-поінтів. В свою чергу, її суперниця не здійснила жодного ейсу, здійснила 2 «подвійні» і виграла 2 гейми на прийомі.

За вихід в основу турніру Цуренко зіграє з переможницею матчу Уршула РадванськаХізер Вотсон.

Тим часом менеджер збірної України Ольга Савчук розповіла про те, як тенісний світ сприймає війну.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Леся Цуренко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Цуренко отримала право на участь в основному раунді Wimbledon-2022
Цуренко отримала право на участь в основному раунді Wimbledon-2022
Теніс WTA
17 червня 16:45
Цуренко відреагувала на ракетні удари рашистів по Миколаєву
Цуренко відреагувала на ракетні удари рашистів по Миколаєву
Теніс WTA
17 червня 11:18
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Теніс WTA
13 червня 18:13
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Теніс WTA
12 червня 16:53
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації турніру в Бірмінгемі
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації турніру в Бірмінгемі
Теніс WTA
11 червня 20:25
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Тема дня
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Інші
10 червня 23:18
3

Новини: Теніс

Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні
WTA
17:20
Наомі Осака знялася з Wimbledon
Наомі Осака знялася з Wimbledon
Grand Slam
15:55
Надаль, Джокович, Алькараc та інші зірки тенісу перед Wimbledon-2022 зіграють на виставковому турнірі в Харлінгемі
Надаль, Джокович, Алькараc та інші зірки тенісу перед Wimbledon-2022 зіграють на виставковому турнірі в Харлінгемі
ATP
12:25
Савчук: «У тенісному світі 90% людей зовсім не цікавить війна»
Савчук: «У тенісному світі 90% людей зовсім не цікавить війна»
WTA
10:27
Легендарний Надаль з великою часткою ймовірності зіграє на Wimbledon-2022
Легендарний Надаль з великою часткою ймовірності зіграє на Wimbledon-2022
Grand Slam
09:56
Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії
Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії
WTA
17 червня 21:49
Снігур не змогла вийти в 1/2 фіналу турніру ITF в Великобританії
Снігур не змогла вийти в 1/2 фіналу турніру ITF в Великобританії
WTA
17 червня 20:49
Ястремська не змогла вийти в півфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Ястремська не змогла вийти в півфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
WTA
17 червня 19:43
Людмила Кіченок в парі з Остапенко вийшли в фінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Людмила Кіченок в парі з Остапенко вийшли в фінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
WTA
17 червня 17:15
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини