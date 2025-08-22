Леся Цуренко висловилася про російську-українську війну, переговори про її завершення та майбутнє України. Тенісистку цитує btu.org.ua:

Україна і країни навколо росії вже ніколи не пізнають справжньої нормальності. Цей стан ніколи не буде таким, яким ми його собі уявляли і на основі чого будували своє майбутнє. Навіть якщо настане перемир'я або мир, Україна завжди має бути готова до агресії в майбутньому. Те ж саме можуть відчувати країни, що знаходяться поруч із росією та її партнерами з білорусі – у цьому немає жодних сумнівів.

Важко описати, що я відчуваю останніми днями, і навіть місяцями – відтоді, як почалися обговорення на тему того, на яких умовах має завершитися війна. Багато моїх співвітчизників були змушені тікати зі своїх міст, з місць, які вони любили. Сьогодні в цих людях величезна туга. Уже хоча б тому перспектива віддачі будь-яких територій звучить драматично. Це було б украй несправедливо і невимовно боляче для українців. Я не знаю, як країна зможе функціонувати, якщо уявити, що частину наших земель буде відібрано. Але насамперед війна має зупинитися. А це питання вирішується іншими країнами і світовими лідерами. Ми можемо лише спостерігати за тим, що відбувається.

Велика росія означає ще більше можливостей для агресора атакувати через кілька років, коли він вважатиме, що достатньо відновився. Важко уявити собі стабільний мир із країною диктатора, навіть якщо вдасться досягти якогось кінця війни.

Лідери європейських країн, які впродовж багатьох років рішуче підтримують Україну, продовжують доводити, що робитимуть це і в майбутньому. Насамперед це держави, які прийняли біженців із нашої країни, і серед них Польща – номер один. Ви та інші країни Балтії розумієте, що росія являє собою реальну загрозу. І повірте мені, українці цінують цю підтримку.

Я дуже розраховую на те, що людина, яка каже, що вміє знаходити рішення для будь-якого конфлікту, справді має план, як зробити це і в цьому випадку. Я також сподіваюся, що перед тираном і диктатором ми більше не розгортатимемо червону доріжку, тому що для українців такі картинки – абсурд. Але це політична реальність, і ми нічого не можемо з нею вдіяти. Ми насамперед дякуємо за підтримку всім, хто нам допомагає. Сподіваюся, вбивства будуть зупинені і всі ми зможемо повернутися в Україну і бути щасливими у своїй країні.