Світоліна, Костюк, Ястремська та Стародубцева отримали суперниць на старті US Open
Дві українки зіграють з росіянками
7 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Відбулося жеребкування основної сітки US Open-2025. У першому колі змагань зіграють чотири українки. Старт матчів основи американського Шолому запланований на 25 серпня.
Зустрічі українок у першому колі US Open-2025:
Еліна Світоліна (WTA, 13) – Анна Бондар (WTA, 96)
Марта Костюк (WTA, 29)– Кеті Бултер (WTA, 48)
Даяна Ястремська (WTA, 32) – анастасія павлюченкова (WTA, 44)
Юлія Стародубцева (WTA, 66) – анна блінкова (WTA, 78)
Нагадаємо, що жодному українцю не вдалося подолати у кваліфікації US Open.