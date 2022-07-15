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Цуренко знялася по ходу чвертьфінального матчу з Путінцевою на турнірі в Будапешті

Українка знову отримала пошкодження
Теніс WTA
15:51
Цуренко знялася по ходу чвертьфінального матчу з Путінцевою на турнірі в Будапешті
Леся Цуренко / Фото - БТУ
Українська тенісистка Леся Цуренко (№ 97 WTA) не змогла продовжити матч за вихід в півфінал турніру WTA 250 в Будапешті ( Угорщина ).

В 1/4 фіналу проти казахстанки Юлії Путінцевої (№ 32 WTA) Цуренко отримала пошкодження правої руки – 6:0, 2:0, відмова.

Тенісистки провели на корті 36 хвилин. Цуренко звернулася за допомогою до фізіотерапевта в першому сеті. Після відновлення зустрічі Леся програла п'ять геймів і вирішила припинити боротьбу.

Напередодні українка провела чотиригодинний матч в 1/8 фіналу турніру.

Відзначимо, що в червні Леся знялася з матчу в Істборні через проблеми з ліктем.

Нагадаємо, що перша ракетка України Ангеліна Калініна ( WTA, 39 ) не змогла дограти стартовий матч турніру в Будапешті.
Володимир Кириченко
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Теги

Леся Цуренко Юлія Путінцева

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