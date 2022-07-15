Цуренко знялася по ходу чвертьфінального матчу з Путінцевою на турнірі в Будапешті

Українка знову отримала пошкодження

Леся Цуренко / Фото - БТУ

Українська тенісистка(№ 97 WTA) не змогла продовжити матч за вихід в півфінал турніру WTA 250 в Будапешті ( Угорщина ).В 1/4 фіналу проти казахстанки(№ 32 WTA) Цуренко отримала пошкодження правої руки – 6:0, 2:0, відмова.Тенісистки провели на корті 36 хвилин. Цуренко звернулася за допомогою до фізіотерапевта в першому сеті. Після відновлення зустрічі Леся програла п'ять геймів і вирішила припинити боротьбу.Напередодні українка провела чотиригодинний матч в 1/8 фіналу турніру.Відзначимо, що в червні Леся знялася з матчу в Істборні через проблеми з ліктем.Нагадаємо, що перша ракетка України