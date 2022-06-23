Цуренко сподівається, що на Wimbledon дозволять грати з елементами в підтримку України
Цуренко знялася з чвертьфінального матчу проти Хаддад Майї на турнірі в Істборні
Українка не змогла вийти на корт через пошкодження
Леся Цуренко / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Леся Цуренко (№ 114 WTA) знялася з чвертьфінального матчу проти бразилійки Беатріс Хаддад Майї (№ 29 WTA) на турнірі WTA 500 в Істборні (Великобританія).
Українка знялася до виходу на корт через травму. Про характер пошкодження Лесі поки невідомо.
26-річна бразилійка стала останньою півфіналісткою турніру в Істборні. Далі вона зустрінеться з чешкою Петрою Квітовою, яку минулого тижня перемогла в Бірмінгемі.
Раніше Ангеліна Калініна не змогла вийти в півфінал змагань, програвши латвійці Олені Остапенко (3:6, 2:6).