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У Істборні пограбували Шварцмана та Мартінеса

У тенісистів вкрали цінні речі
Теніс ATP
09:59
У Істборні пограбували Шварцмана та Мартінеса

У британському Істборні під час турніру ATP 500 пограбували готельні номери тенісистів Дієго Шварцмана і Педро Мартінеса, повідомляє The Guardian.

Відомо, що з номерів тенісистів вкрали дорогі речі саме в той час, як вони проводили свої матчі.

За словами Мартінеса, готель проводить власне розслідування.

«Коли я прийшов в кімнату, я зрозумів, що там немає годин. Я обшукував кімнату і їх там не було, і коли я пішов на ресепшн, щоб поспілкуватися з людьми, то Дієго прийшов через 15 хвилин після того і сказав те ж саме».

Нагадаємо, раніше в чвертьфінал турніру в Істборні вийшли дві українки.

Карен Агабекян
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Дієго Шварцман

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