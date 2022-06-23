У Істборні пограбували Шварцмана та Мартінеса

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17:30
У британському Істборні під час турніру ATP 500 пограбували готельні номери тенісистів Дієго Шварцмана і Педро Мартінеса, повідомляє The Guardian.
Відомо, що з номерів тенісистів вкрали дорогі речі саме в той час, як вони проводили свої матчі.
За словами Мартінеса, готель проводить власне розслідування.
«Коли я прийшов в кімнату, я зрозумів, що там немає годин. Я обшукував кімнату і їх там не було, і коли я пішов на ресепшн, щоб поспілкуватися з людьми, то Дієго прийшов через 15 хвилин після того і сказав те ж саме».
Нагадаємо, раніше в чвертьфінал турніру в Істборні вийшли дві українки.
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