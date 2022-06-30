Калініна: «Ми молимося за мир, але я навіть уявити не можу, коли б ми могли повернутися додому»
Удар Калініної потрапив в число кращих третього ігрового дня Wimbledon-2022
Однак Ангеліна не змогла виграти матч проти своєї співвітчизниці
14:54
Ангеліна Калініна / Фото - FacebookУдар української тенісистка Ангеліни Калініної в матчі другого раунду Wimbledon-2022 проти співвітчизниці Лесі Цуренко (6:3, 4:6, 3:6) потрапив до збірки кращих в третій ігровий день британського мейджора.
Огляд кращих ударів третього ігрового дня Wimbledon-2022:
Огляд матчу між Калініної і Цуренко.
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