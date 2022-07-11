Україна отримала нову першу ракетку

Крутих після піке Сачка став найвищим серед українців у рейтингу ATP

Фото: ФТУ

ATP на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.



Незважаючи на перемогу на Wimbledon, Новак Джокович відкотився на сьоме місце в рейтинг-листі. Все через те, що ATP вирішила позбавити Major очок через недопуск росіян та білорусів:

В Україні змінилася перша ракетка. Вперше в кар’єрі цей статус отримав Олексій Крутих, котрий після падіння Віталія Сачка на 40 позицій та власного ривку на 30 місць зайняв найвище серед українців місце у рейтинг-листі.

Оновлений рейтинг WTA.