Крутих впевнено вийшов до чвертьфіналу челленджера в Братиславі
Україна отримала нову першу ракетку
Крутих після піке Сачка став найвищим серед українців у рейтингу ATP
Фото: ФТУ
ATP на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.
Незважаючи на перемогу на Wimbledon, Новак Джокович відкотився на сьоме місце в рейтинг-листі. Все через те, що ATP вирішила позбавити Major очок через недопуск росіян та білорусів:
В Україні змінилася перша ракетка. Вперше в кар’єрі цей статус отримав Олексій Крутих, котрий після падіння Віталія Сачка на 40 позицій та власного ривку на 30 місць зайняв найвище серед українців місце у рейтинг-листі.
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