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Україна отримала нову першу ракетку

Крутих після піке Сачка став найвищим серед українців у рейтингу ATP
Теніс ATP
13:59
Україна отримала нову першу ракетку
Фото: ФТУ

ATP на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

Незважаючи на перемогу на Wimbledon, Новак Джокович відкотився на сьоме місце в рейтинг-листі. Все через те, що ATP вирішила позбавити Major очок через недопуск росіян та білорусів:

В Україні змінилася перша ракетка. Вперше в кар’єрі цей статус отримав Олексій Крутих, котрий після падіння Віталія Сачка на 40 позицій та власного ривку на 30 місць зайняв найвище серед українців місце у рейтинг-листі.

Оновлений рейтинг WTA.

Олег Шумейко-молодший
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Олексій Крутих

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