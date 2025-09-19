Україна та Італія визначилися зі складом на півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Коччаретто та Костюк розпочнуть протистояння
12 хвилин тому
Фото: Getty Images
Збірні Італії та України визначилися зі складом на матч півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Першими на корт вийдуть Марта Костюк та Елізабетта Коччаретто. Слідом відбудеться матч перших номерів Еліни Світоліної та Жасмін Паоліні. І за потреба на корті з’являться сестри Людмила та Надія Кіченок з Жасмін Паоліні та Сарою Еррані.
Розклад ігор Італія – Україну у Кубку Біллі Джин Кінг:
Елізабетта Коччаретто – Марта Костюк
Жасмін Паоліні – Еліна Світоліна
Жасмін Паоліні / Сара Еррані – Людмила Кіченок / Надія Кіченок