Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв’ю billiejeankingcup.com висловилася про півфінальний матч Кубка Біллі Джин Кінг з національною командою Італії:

Це півфінал. Ніколи не знаєш, чого очікувати. Буде багато нервів, тому нам доведеться з цим змиритися. Так, це буде справді цікавий матч.

Про потенційний матч з Паоліні:

Це новий день. Я очікую важкої битви, вона хороша гравчиня. У неї також був важкий матч (проти Ван Сіньюй). Я зроблю все можливе тактично з командою, щоб підготуватися якнайкраще.

Нагадаємо, що протистояння відбудеться 19 вересня у китайському Шеньчжені.