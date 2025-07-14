Україна визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса
Протистояння пройде у середині вересня 2025 року
17 хвилин тому
Фото: ФТУ
Чоловіча збірна України з тенісу у рамках Другої світової групи Кубка Девіса зустрінеться з національною командою Домініканської Республіки.
Номінально домашній матч для «синьо-жовтих» пройде в турецькій Анталії. Ігри відбудуться 12-13 вересня 2025 року. Відзначимо, що у цій локації жіноча команда України зустрічалася з Чехією у 2023 році.
Нагадаємо, що Яннік Сіннер став переможцем Wimbledon.
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