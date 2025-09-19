Олег Шумейко

Марта Костюк (WTA, 26) обіграла Елізабетту Коччаретто (WTA, 91) у першому матч півфінального протистояння Італія – Україна Кубка Біллі Джин Кінг 6:2, 6:3.

За півтори години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з восьми та двічі помилилася при подачі. Італійка зробила 1 ейс та 5 «подвійних». Це була третя зустріч тенісисток – Костюк поки не програвала.

Наступними на корт о 14:00 за київським часом вийдуть Еліна Світоліна та Жасмін Паоліні.