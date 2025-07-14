Олег Гончар

Українська тенісистка Софія Бєлінська стала фіналісткою юніорського Wimbledon-2025 у категорії дівчат до 14 років, повідомила ФТУ.

У вирішальному матчі українка поступилася японці Сакіно Міязаві — 6:3, 5:7, 5:10. У другому сеті Бєлінська вела 3:0 і подавала на матч за рахунку 5:4, але суперниця зрівняла рахунок і виграла сет 7:5, а у вирішальному тай-брейку була сильнішою.

На груповому етапі Софія перемогла Грейс Вотсон (7:6 (7:3), 6:4) і Терезу Джексон (6:1, 6:1), але поступилася Емері Комбс (4:6, 6:7 (5:7).

У півфіналі українка перемогла Єрі Гонг (6:3, 2:6, 10:3).

14-річна Бєлінська є однією з найперспективніших юніорок України.

Нагадаємо, раніше Яннік Сіннер переміг Карлоса Алькараса в фіналі дорослого Wimbledon.