Українка дійшла до фіналу юніорського Wimbledon-2025
14-річна українка була за крок від титулу, але поступилася
26 хвилин тому
Українська тенісистка Софія Бєлінська стала фіналісткою юніорського Wimbledon-2025 у категорії дівчат до 14 років, повідомила ФТУ.
У вирішальному матчі українка поступилася японці Сакіно Міязаві — 6:3, 5:7, 5:10. У другому сеті Бєлінська вела 3:0 і подавала на матч за рахунку 5:4, але суперниця зрівняла рахунок і виграла сет 7:5, а у вирішальному тай-брейку була сильнішою.
На груповому етапі Софія перемогла Грейс Вотсон (7:6 (7:3), 6:4) і Терезу Джексон (6:1, 6:1), але поступилася Емері Комбс (4:6, 6:7 (5:7).
У півфіналі українка перемогла Єрі Гонг (6:3, 2:6, 10:3).
14-річна Бєлінська є однією з найперспективніших юніорок України.
Нагадаємо, раніше Яннік Сіннер переміг Карлоса Алькараса в фіналі дорослого Wimbledon.
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