Олег Гончар

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська дізналися своїх суперниць у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Світоліна, яка стала десятою сіяною, зустрінеться з чемпіонкою Wimbledon-2024 Барбарою Крейчиковою з Чехії. Це буде їхня третя зустріч — попередні два матчі виграла чешка.

Костюк зіграє проти німкені Татьяни Марії, яка в першому раунді перемогла американку Вітні Осігве. Для Костюк і Марії це друга зустріч — у 2024 році на WTA 1000 у Торонто перемогу в двох сетах здобула українка.

Ястремська протистоятиме болгарській кваліфаєрці Вікторії Томовій, яка здолала американку Енн Лі.

Нагадаємо, четверта українка на турнірі Юлія Стародубцева поступилася в першому раунді француженці Леолії Жанжан.

