Стародубцева не змогла подолати перше коло турніру у Цинциннаті
Українка поступилася у трьох сетах
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 63) поступилася у першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).
У трьох сетах українка програла Леолії Жанжан з Франції (WTA 95) — 5:7, 6:1, 4:6.
У вирішальному сеті Юлія мала перевагу – 3:0 з двома брейками, але не змогла закріпити успіх і в підсумку поступилася.
З другого кола розпочнуть свої виступити – Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.
Матеріали по темі
Стало відомо, хто стане суперницею Костюк у другому колі «тисячника» у Цинциннаті
близько 12 годин тому