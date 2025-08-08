Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 63) поступилася у першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

У трьох сетах українка програла Леолії Жанжан з Франції (WTA 95) — 5:7, 6:1, 4:6.

У вирішальному сеті Юлія мала перевагу – 3:0 з двома брейками, але не змогла закріпити успіх і в підсумку поступилася.

З другого кола розпочнуть свої виступити – Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.