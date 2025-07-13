Урсу вийшов у фінал кваліфікації турніру в Іспанії
Українець у двох сетах переграв представника Грузії
20 хвилин тому
Фото: tennis-master.com.ua
Вадим Урсу (ATP, 447) у півфіналі кваліфікації турніру серії Challenger в Іспанії переміг Алєксандра Бакші (ATP, 551) 6:4, 6:1.
За 1 годину на корті українець 4 рази подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з п’яти та 1 раз помилився при подачі. Грузин зробив 2 ейси та 3 «подвійні». Це була друга зустріч тенісистів – Урсу взяв реванш за поразку у 2024 році.
Наступним суперником українця стане переможець протистояння Раян Пеністон – Робен Катрі.
Нагадаємо, що Іга Швьонтек стала переможницею Wimbledon.
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