Іга Швьонтек – переможниця Wimbledon-2025
Польська тенісистка у двох сетах перемогла Аманду Анісімову
близько 1 години тому
Польська тенісистка Іга Швьонтек (4 WTA) стала переможницею Wimbledon-2025.
У фінальному протистоянні польска тенісистка без проблем у двох сетах перемогла американку Аманду Анісімову (12 WTA) – 6:0, 6:0.
Фінальний матч тривав лише 57 хвилин. За цей час Іга Швьонтек виконала два ейси, допустила дві подвійні помилки та реалізувала шість із дев’яти брейк-пойнтів. У Аманди Анісімової — жодної подачі навиліт, п’ять подвійних помилок і жодного брейк-пойнта.
Це перший титул Wimbledon у кар’єрі Швьонтек. Завдяки цій перемозі польська тенісистка здобула вже шостий трофей турнірів Grand Slam.
Фінал Вімблдону-2025: Іга Швьонтек проти Аманди Анісімової – усе, що потрібно знати.