Денис Сєдашов

Польська тенісистка Іга Швьонтек (4 WTA) стала переможницею Wimbledon-2025.

У фінальному протистоянні польска тенісистка без проблем у двох сетах перемогла американку Аманду Анісімову (12 WTA) – 6:0, 6:0.

Grass, mastered.



Iga Swiatek is Poland's first Wimbledon singles champion pic.twitter.com/5fsPpX4ANC — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Фінальний матч тривав лише 57 хвилин. За цей час Іга Швьонтек виконала два ейси, допустила дві подвійні помилки та реалізувала шість із дев’яти брейк-пойнтів. У Аманди Анісімової — жодної подачі навиліт, п’ять подвійних помилок і жодного брейк-пойнта.

Це перший титул Wimbledon у кар’єрі Швьонтек. Завдяки цій перемозі польська тенісистка здобула вже шостий трофей турнірів Grand Slam.

Фінал Вімблдону-2025: Іга Швьонтек проти Аманди Анісімової – усе, що потрібно знати.