В фіналі турніру ITF M15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху українець Вадим Урсу (ATP 508) обіграв серба Огнена Міліча (ATP 640) з рахунком 7:5, 6:3.

Український тенісист у фіналі престижного турніру ITF M15 здолав сербського суперника за 1 годину 33 хвилини.

Урсу продемонстрував стабільну гру, хоча й затягнув перший сет.

Зазначимо, що ці тенісисти вже грали 24 жовтня на турнірі в Єгипті і тоді виграв серб.

Це вже восьмий титул Вадима в одиночному розряді на турнірах Міжнародної тенісної федерації (ITF).

