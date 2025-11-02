Снігур виграла турнір в Глазго
Українка перемогла в двох сетах
12 хвилин тому
Дарія Снігур
В фіналі турніру ITF W75 українська тенісистка Дарія Снігур (WTA 165) перемогла швейцарку Сюзанн Бандеккі (WTA 199) з рахунком 6:4, 6:3.
Матч тривав 70 хвилин. Снігур програвала гейми на початку сетів, але швидко зрівнювала рахунок та виходила вперед.
Для тенісисток це був шостий очний матч. Наразі у Снігур п’ять перемог та одна поразка.
Нагадаємо, у півфінальному матчі Снігур у трьох сетах здолала німкеню Мону Бартель.
