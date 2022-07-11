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В ФТУ відповіли, що звинувачення проти Зукіна, відставки котрого вимагала Світоліна, безпідставні

Заявили, що претензій до віце-президента немає
Теніс
13:35
В ФТУ відповіли, що звинувачення проти Зукіна, відставки котрого вимагала Світоліна, безпідставні

Федерація тенісу України відповіла на вимогу українських гравців відправити у відставку віце-президента ФТУ Євгена Зукіна:

«Щодо листа професійних тенісистів, спрямованого до Президента ФТУ.

Президент Федерації тенісу України Сергій Лагур отримав листа від професійних українських тенісистів, в якому були висунуті обвинувачення на адресу виконавчого директора та віце-президента ФТУ Євгена Зукіна. На підставі цих звинувачень автори вимагали відставки Євгена Зукіна з усіх його постів. Лист був підписаний: Еліною Світоліною, Мартою Костюк, Лесею Цуренко, Катариною Завацькою, Людмилою Кіченок, Надією Кіченок, Сергієм Стаховським, Іллею Марченком. Згодом Катарина Завацька відкликала свій підпис.

Зміст листа було оприлюднено у ЗМІ та соціальних мережах. Після цього з засудженням такої публікації виступили Даяна Ястремська, капітан збірної Кубка Девіса Андрій Медведєв, капітан збірної Кубка Біллі Джин Кінг Михайло Філіма, значна кількість представників української тенісної спільноти.

7 липня відбулося позачергове засідання Президії ФТУ, на якому були розглянуті висунуті на адресу виконавчого директора та віце-президента ФТУ Євгена Зукіна обвинувачення. Під час засідання була проведена перевірка фактів, наведених у листі. Вони були визнані такими, що не відповідають дійсності. Також було висловлено здивування, чому гравці, які підписали листа, навіть не намагалися поспілкуватися з приводу своїх звинувачень з жодним представником Президії ФТУ і з Президентом ФТУ.

Президія ФТУ визнала, що всі звинувачення безпідставні. За підсумками голосування було визначено, що претензій до діяльності Євгена Зукіна на своїх постах немає. Президент ФТУ Сергій Лагур особисто повідомив (надіслав електронні листи) всім ініціаторам звинувачень на адресу Євгена Зукіна».

Леся Цуренко, одна з підписанток вимоги відставити Зукіна, була вражена від того, що з ними не зв’язалися, перш ніж ФТУ винесла висновок про безпідставність звинувачень.

Сергій Лук'яненко
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Євген Зукін

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