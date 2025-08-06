Олег Гончар

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 13) програла японці Наомі Осаці (WTA 49) у матчі чвертьфіналу на турнірі WTA 1000 в Монреалі.

Представляємо огляд найкращих моментів матчу.

Зазначимо, що це була восьма зустріч Світоліної та Осаки одна з одною й поки рахунок 5-3 на користь Наомі.

Зазначимо, що для Еліни це був четвертий чвертьфінал на турнірах WTA 1000 у 2025 році.