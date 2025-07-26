Олег Шумейко

Владислав Орлов та Крістоф Негріту перемогли у фіналі турніру серії Challenger у фінському Тампере перших сіяних Матса Херманса та Міка Велдхеере 7:5, 6:1.

За 1 годину 20 хвилин на корті україно-німецький тандем реалізував 3 брейк-поінти з дев’яти та 5 разів помилився при подачі. Нідерландці зробили 4 «подвійні». Відзначимо, що це другий титул Challenger у парі для Орлова.

Нагадаємо, що Надія Кіченок зіграє у фіналі турніру у Празі.