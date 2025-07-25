Олег Шумейко

Надія Кіченок та Макото Ніномія перемогли у півфіналі турніру серії WTA250 у чеській Празі Емілі Епплтон та Ізабель Хаверлаг 6:4, 6:4.

За півтори години на корті україно-японський тандем реалізував 6 брейк-поінтів з десяти та двічі помилився при подачі. Британсько-нідерландська пара зробила 2 ейси, 4 брейки та 11 «подвійних».

У фіналі змагань Кіченок та Ніномія зіграють з чешками Луціє Гавлчіковою та Лаурою Самсон.

Україна визначилася зі складом на фінал Кубка Біллі Джин Кінг.