Надія Кіченок вийшла у фінал турніру у Празі
Українка у парі з Ніномією перемогли у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Надія Кіченок та Макото Ніномія перемогли у півфіналі турніру серії WTA250 у чеській Празі Емілі Епплтон та Ізабель Хаверлаг 6:4, 6:4.
За півтори години на корті україно-японський тандем реалізував 6 брейк-поінтів з десяти та двічі помилився при подачі. Британсько-нідерландська пара зробила 2 ейси, 4 брейки та 11 «подвійних».
У фіналі змагань Кіченок та Ніномія зіграють з чешками Луціє Гавлчіковою та Лаурою Самсон.
Україна визначилася зі складом на фінал Кубка Біллі Джин Кінг.
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