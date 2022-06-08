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Вона неймовірна. Швентек зіграє благодійний матч на підтримку України

Перша ракетка світу продовжує надавати допомогу українському народу<br>
Теніс WTA
08:26
Вона неймовірна. Швентек зіграє благодійний матч на підтримку України
Іга Швьонтек / Фото - tennis365.com
Перша ракетка світу, польська тенісистка Іга Швьонтек зіграє благодійний матч на підтримку України. 

Зустріч відбудеться в кінці липня під патронатом бронзового призера Токіо-2020 українки Еліни Світоліної, що стала другим амбасадором платформи UNITED24.

Деталі заходу поки залишаються в таємниці. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Напередодні Швьонтек стала тріумфатором турніру серії Великого шолома Roland Garros. У фіналі польська тенісистка в двох сетах впевнено обіграла американку Корі Гауфф (6:1, 6:3).
Володимир Кириченко
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Іга Швентек Еліна Світоліна

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