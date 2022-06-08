Калініна обійшла Світоліну та стала першою ракеткою України, Швьонтек – поза конкуренцією
Вона неймовірна. Швентек зіграє благодійний матч на підтримку України
Перша ракетка світу продовжує надавати допомогу українському народу<br>
Іга Швьонтек / Фото - tennis365.comПерша ракетка світу, польська тенісистка Іга Швьонтек зіграє благодійний матч на підтримку України.
Зустріч відбудеться в кінці липня під патронатом бронзового призера Токіо-2020 українки Еліни Світоліної, що стала другим амбасадором платформи UNITED24.
Деталі заходу поки залишаються в таємниці. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
Напередодні Швьонтек стала тріумфатором турніру серії Великого шолома Roland Garros. У фіналі польська тенісистка в двох сетах впевнено обіграла американку Корі Гауфф (6:1, 6:3).
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