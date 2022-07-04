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Вони зійшли з розуму. WTA оштрафувала організаторів британських турнірів за недопуск росіянок та білорусок

Апеляція може бути розглянута лише після виплати штрафів
Теніс WTA
10:55
Вони зійшли з розуму. WTA оштрафувала організаторів британських турнірів за недопуск росіянок та білорусок
Турнір у Істборні (Петрак Квітова) / Фото - sportsnet.ca
WTA оштрафувала на мільйон доларів Асоціацію лаун-тенісу Великобританії ( LTA ) і Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету (AELTC) через недопуск російських та білоруських тенісисток на предуімблдонські турніри. Про це повідомляє Daily Mail.

Як стверджує джерело, LTA була оштрафована на $ 750,000, а Всеанглійський клуб – на $ 250,000. LTA отримала більший штраф, так як проводить турніри в Ноттінгемі та Істборні, а AELTC – тільки в Бірмінгемі.

Обидві організації незадоволені рішенням WTA і мають намір подати апеляцію за підтримки британської влади. 

Однак повідомляється, що апеляція буде розглянута лише після виплати штрафів.

Нагадаємо, перша ракетка світу Іга Швьонтек програла вперше за 135 днів і вибула з Wimbledon.
Володимир Кириченко
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Теги

Істборн (WTA) Ноттінгем Бірмінгем (WTA)

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