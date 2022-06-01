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Вперше з 2003 року з топ-2 рейтингу АТР можуть випасти тенісисти «Великої трійки»

На вершину світової класифікації може піднятися 25-річний німець
Теніс Grand Slam
13:30
Вперше з 2003 року з топ-2 рейтингу АТР можуть випасти тенісисти «Великої трійки»
Рафаель Надаль / Фото - ATP
За підсумками Roland Garros до топ-2 рейтингу ATP може не виявитися жодного представника «Великої трійки».

Останній раз таке траплялося в листопаді 2003 року. З тих пір Рафаель Надаль, Новак Джокович або Роджер Федерер завжди входили до топ- 2 чоловічого Тура.

Це трапиться, якщо німець Александр Звєрєв стане тріумфатором Roland Garros і зійде на вершину світового рейтингу, а торішній чемпіон Джокович опуститься в район третьої позиції.

Нагадаємо, Надаль в рекордний 15-й раз вийшов в півфінал Roland Garros. Надаль тільки одного разу не завоював титул, дійшовши до півфіналу – в 2021 році він програв Джоковичу.
Володимир Кириченко
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Теги

Рафаель Надаль Новак Джокович Роджер Федерер

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