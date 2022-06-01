Джокович: «Вже не перший раз таке, що Надаль травмований, а вже через кілька днів готовий на 100 %»
Його не зупинити. Надаль в 15-й раз зіграє в півфіналі Roland Garros
35-річний іспанець лише одного разу не взяв титул, дійшовши до цієї стадії турніру
10:23
Рафаель Надаль / Фото - TwitterП'ята ракетка світу, легендарний іспанська тенісист Рафаель Надаль в чвертьфіналі Roland Garros впевнено переграв першого номера рейтингу АТР Новака Джоковича (6:2, 4:6, 6:2, 7:6).
Після цієї перемоги Надаля рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 30:29 на користь серба. На Roland Garros іспанець тепер веде у Джоко з рахунком 8:2.
Відзначимо, що Рафа в рекордний 15-й раз вийшов в півфінал Roland Garros. Надаль тільки одного разу не завоював титул, дійшовши до півфіналу – в 2021 році він програв Джоковичу.
Надаль вийшов в півфінал «Великого шолома» в 37-й раз. Найбільше у Джоковича (42) і Роджера Федерера (46).
У півфіналі Відкритого чемпіонату Франції Рафаель зустрінеться з німцем Олександром Звєрєвим, який в 1/4 фіналу розібрався з Карлосом Алькарасом (6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7).
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