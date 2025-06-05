Визначилися фіналістки Roland Garros-2025
У вирішальному протистоянні зустрінуться сабалєнко і Гофф
близько 1 години тому
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Стало відомо, хто побореться за титул чемпіонки Roland Garros-2025. У головному матчі турніру зустрінуться перша ракетка світу, триразова переможниця турнірів Великого шолома білоруска аріна сабалєнко та друга ракетка світу, чемпіонка US Open-2023 Коко Гауфф зі США.
Фінальний поєдинок відбудеться в суботу, 7 червня.
У півфіналі Коко Гофф впевнено здолала представницю Франції Лоіс Буассон, яка займає 361-шу сходинку у світовому рейтингу. Американка перемогла з рахунком 6:1, 6:2.
Фінальний поєдинок відбудеться в суботу, 7 червня.
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