Кіріос: «Усувати російських гравців від Wimbledon не було гарною ідеєю»
Wimbledon пожертвував 250 000 фунтів українським біженцям
Організатори Grand Slam також запросили посла України в Великобританії в королівську ложу в день відкриття турніру
20:20
Wimbledon передасть ще 250 000 фунтів українським біженцям в рамках ініціативи Tennis Plays for Peace і британського Червоного Хреста.
Раніше благодійний фонд Wimbledon вже перераховував 200 000 фунтів на допомогу біженцям через кілька благодійних організацій, також турнір передав 100 000 доларів в рамках ініціативи Tennis Plays for Peace, організованої керівними тенісними органами.
Варто відзначити, що організатори також запросили посла України в Великобританії в королівську ложу в день відкриття турніру.
Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року.
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