Wimbledon пожертвував 250 000 фунтів українським біженцям

Організатори Grand Slam також запросили посла України в Великобританії в королівську ложу в день відкриття турніру

Wimbledon передасть ще 250 000 фунтів українським біженцям в рамках ініціативи Tennis Plays for Peace і британського Червоного Хреста.

Раніше благодійний фонд Wimbledon вже перераховував 200 000 фунтів на допомогу біженцям через кілька благодійних організацій, також турнір передав 100 000 доларів в рамках ініціативи Tennis Plays for Peace, організованої керівними тенісними органами.

Варто відзначити, що організатори також запросили посла України в Великобританії в королівську ложу в день відкриття турніру.

Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року.