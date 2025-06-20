«Я прокидалася від сповіщень». Ястремська емоційно висловилася про нічну атаку на Одесу
Українка заявила, що ці події сильно вплинули на її психологічний стан перед важливим поєдинком
10 хвилин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 46) емоційно відреагувала на ракетну атаку по Одесі, зізнавшись, що ніч перед матчем проти Лейли Фернандес (WTA 30) була для неї надзвичайно важкою. Слова наводить ВТУ.
Вночі була велика атака на Одесу. І деякі будівлі, будинки, навчальні заклади були повністю... Не знаю, як це пояснити... Але я не могла нормально спати, я прокидалася, тому що мені приходили сповіщення на телефон, моя сестра також публікувала «сторіз», що це була найстрашніша ніч для неї. Тому я теж божеволіла сьогодні вночі. Я дуже вдячна і щаслива, що в мене є можливість бути тут і грати. І я також дуже пишаюся людьми в Україні, і дуже пишаюся людьми тут, за їхню підтримку, дякую!
«Цього разу мені пощастило». Ястремська — про перемогу над Фернандес.