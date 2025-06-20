Ястремська вийшла у півфінал турніру в Ноттінгемі
Українка здобула перемогу над Лейлою Фернандес
близько 2 годин тому
Фото: ВТУ
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 46) здобула третю перемогу на трав'яному турнірі WTA 250 в Ноттінгемі (Велика Британія).
В чвертьфіналі українка перемогла Лейлу Фернандес (WTA 30) з Канади, фіналістку US Open 2021. Матч тривав 1 годину і 49 хвилин.
Протягом матчу Ястремська реалізувала обидва зароблені брейк-поїнти і програла лише один гейм на власній подачі.
WTA 250 Ноттінгем (Велика Британія). Трава. 1/4 фіналу
Лейла Фернандес (Канада) – Даяна Ястремська (Україна) – 3:6, 6:7 (6:8)
5 українок виступлять у парному розряді Wimbledon.