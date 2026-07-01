Українська тенісистка Марта Костюк (13 WTA) висловилася щодо перемоги над аргентинкою Надією Подороською (574 WTA) за менше, ніж годину. Слова спортсменки передає «Суспільне Спорт».

Я можу сказати, що це в принципі один з таких простіших для мене матчів. Звісно, всі матчі на Великих шлемах — це велика відповідальність, в першу чергу, і виходити на корт завжди нервово. Цей матч не був нічим іншим: я також нервувала, але знала, що саме хочу робити на корті. Знову ж таки: трава — специфічне покриття, але я рада, як впоралася. В принципі я задоволена матчем.

Я достатньо впевнено почала. Перший гейм на прийомі був такий швидкий, я якось нічого не прийняла в корт, але потім якось прибилася і в принципі було нормально. Не відчувала, щоб був якийсь там нервовий момент. Я так само зробила брейк одразу ж на початку другого сету, тому почувалася достатньо комфортно.

Який стан? Відчувається добре, тому що знову ж таки: це перемога. Але найважливіше для мене те, що я здорова. І знову таки: покриття непросте. Я так кожен матч виходжу, кожне тренування і кажу собі, будь ласка, не зламайся. [У першому матчі] було те саме. Тобто все добре, але так, я завжди тримаю це в голові.

Я поки не думала про [наступну суперницю]. На тренуванні ми попрацюємо над якимись речами для наступного матчу, але в цілому я концентруюсь на тому, щоб просто продовжувати працювати далі і бути стабільною в цьому.