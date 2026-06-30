Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8 WTA) прокоментувала свою поразку від Дар'ї Снігур (77 WTA) у першому колі Wimbledon-2026. Тенісистка зізналася, що підійшла до матчу не в оптимальних кондиціях через проблеми зі здоров'ям та насичений графік.

За словами Світоліної, їй не вдалося адаптуватися до специфіки трав'яного покриття. Водночас українка планує використати незаплановану паузу для повноцінного відновлення та відпочинку після важкого відрізка сезону. Слова наводить Суспільне Спорт.

Загалом не почувалася добре. Десь [Снігур] гарно відіграла. Тому ось так. Матч не задався сьогодні так, як ми працювали на це. Не почувалася на 100 відсотків. Багато на це є приводів. Трава така дуже неочікувана, і складно взагалі на ній грати, коли не маєш контролю над м'ячем. І сьогодні я не відчувала нормально ані м'яч, ані корт, ані ракетку. Нічого страшного. Життя продовжується. Зараз буде час, щоб відновитися нарешті, тому що після Ролан Гарросу одразу я переходила на траву. Багато було турнірів: і Берлін, і Бад-Гомбург. Тому я насправді зараз рада — звісно, дивлячись на позитивнішу сторону, — що в мене буде зараз відпочинок. Трохи загоїти травми, відпочити ментально. Еліна Світоліна

Калініна поступилася Рахімовій на старті Wimbledon-2026.