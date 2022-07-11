«Якби не витрати на підтримку саме Вас…» В Федерації тенісу відповіли взаємними претензіями гравцям

Прес-служба Федерації тенісу України поділилася «Відкритим листом представників тенісної спільноти України з приводу звернення відомих українських тенісистів до Міжнародної федерації тенісу від 4 липня 2022 року», який підписали 49 її представників:

Так! Ми продовжуємо сприймати Вас, як Цвіт українського тенісу – Ви наша гордість, Ви наше досягнення! Але ж потрібно розуміти, що Цвіт це лише верхівка дерева. Є ще гілочки, є ствол, є коріння – і про все це – про теніс України в цілому, – має дбати Федерація тенісу України.

Ті терміни, які Ви застосовуєте у своєму Зверненні, надаючи оцінку людським та діловим якостям Віце-Президента ФТУ Євгена Зукіна, – «занадто зайнятий власною міжнародною кар'єрою», «нахабна та неповажна особа» - нехай залишаються на Вашій совісті. Але ж… це відвертий «совок»! Звідки у Вас це?! Хто Вам це підказав?! Ви ж всі виросли в іншій системі - у Вас не має бути тої «совкової ін’єкції».

Всі ми добре обізнані з діяльністю Євгена Зукіна, як Віце-Президента Федерації тенісу України - діяльності спрямованої на розвиток і популяризацію тенісу в нашій країні. У нас не тільки немає жодних претензій, ми повністю підтримуємо все, що робиться Федерацією в цілому, та Євгеном Зукіним зокрема. Можливо, вдалося б зробити ще більше, як би не витрати на підтримку саме Вас, професійних тенісистів, які беруть участь у виступах національних збірних. Саме через це неможливо у повному обсязі фінансувати талановитих юніорів – на це просто не вистачає коштів у бюджеті ФТУ.

На відміну від широкої тенісної спільноти Ви – професіонали, менше обізнані у повсякденному тенісному житті України, в усьому тому, що стосується проведення змагань, зборів, організації виступів національних юніорських збірних. Але саме у цій сфері закладається майбутнє українського тенісу!

В свою чергу, щиро поважаючі Вас – наших професіоналів, пропонуємо Вам відкликати Ваші підписи з цього ганебного листа-звернення, як це вже зробила одна з підписанток, та в цілому і сам лист. Після чого разом, у відповідності до норм Статуту нашої Федерації, розібратися у цій ситуації. До речі, статутні органи Федерації тенісу України мають відповідні повноваження та правомочні вирішувати будь-які конфліктні питання. А тенісна громадськість завжди допоможе, і Федерації, і нашим героям-професіоналам. Разом переможемо!»