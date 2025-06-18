Ястремська дізналася суперницю у чвертьфіналі турніру в Ноттінгемі
Українка зустрінеться з зіграє з Лейлою Фернандес
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (46 WTA) вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA 250 в Ноттінгемі (Велика Британія) та дізналася ім’я своєї наступної суперниці.
Даяна зіграє проти Лейли Фернандес з Канади (30 WTA), фіналістки US Open 2021. У другому раунді змагань Фернандес упевнено обіграла іспанку Крістіну Букшу (107 WTA) — 6:3, 6:4.
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Ноттінгемі.