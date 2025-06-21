Ястремська дізналася суперницю у фіналі турніру у Ноттінгемі
Українка зустрінеться з Маккартні Кесслер
25 хвилин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 46) зіграє проти американки Маккартні Кесслер (WTA 42) у фіналі трав’яного турніру серії WTA 250, який проходить у Ноттінгемі (Велика Британія).
У півфінальному матчі Кесслер впевнено обіграла Ребекку Шрамкову зі Словаччини (WTA 38) — 6:4, 6:2, забезпечивши собі вихід до вирішального поєдинку.
Для Ястремської це сьомий фінал WTA у кар’єрі та перший на трав’яному покритті.
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ноттінгемі.
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