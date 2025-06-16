Олег Гончар

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 46) отримала суперницю в 1/8 фіналу турніру в Ноттінгемі (Велика Британія).

Ястремська зіграє проти хорватки Антонії Ружич (WTA 98).

Тенісистки раніше грали лише раз. В січні 2025 року в Лінці Ястремська обіграла Ружич в двох сетах.

Ястремська в першому колі зіграла з сербкою Ольгою Даніловіч (WTA 37) й виграла з рахунком 6:4, 7:6. Раніше тенісистки грали одна з одною в 2016 році на Wimbledon й тоді теж перемогла одеситка.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк програла дев'ятій ракетці світу на старті турніру у Лондоні.